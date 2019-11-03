شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الخطة الاستثمارية لمدينة بلطيم لرصف الطرق بقرى الساحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلطيم لرصف الطرق بقرى الساحل القبلى، تحت إشراف هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأهمية التحقق الميدانى ومباشرة القطاعات الخدمية والحكومية واستكمال المراحل المتتالية لرصف مداخل القرى. وتابع أشرف الطبجى، رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى أعمال رفع ما تبقى من المياه الجوفية بالشوارع، وكذا نقل القمامة من المنبع حيث أماكنها والتخلص منها، ومتابعة الأعمال التمهيدية قبل الرصف لبعض الطرق والشوارع بالقرى، ولذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

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