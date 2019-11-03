شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مصر الخامس عالميًا في مستوى إنتاجية زراعة القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن القمح يتربع على عرش المحاصيل الأساسية في مصر وتبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام ليتم حصاده بعد امتلاء السنابل وتصلب الحبوب في شهر أبريل من كل عام ونزرع منه 3.2 مليون فدان تقريبا لننتج نحو 9 ملايين طن قمح سنويا بمتوسط إنتاجية 18 إردب للفدان تقريبا.

ولفت إلى أنه رغم أن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن قمح سنويا لسد الاحتياجات المحلية من الأقماح حيث يستهلك المصريون نحو 16 مليون طن قمح سنويا إلا أن الدوله قامت بمجهودات كبيره في الطريق لتقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك بطرق شتي حيث استطاع خبراء الزراعه المصريين استنباط اصناف من الاقماح عالية الانتاجيه وذات جوده عاليه ومقاومه للامراض حتي احتلت مصر المركز الخامس عالميا في مستوي انتاجية الوحده المنزرعه من القمح.

كما تمت ابتكار طرق جديده لزراعة القمح توفر المياه وتعطي انتاجيه عاليه بعد ان كانت طريقة البدار هي الطريقه السائده فبعد الزراعه بالتسطير ابتكرت طرق الزراعة على مصاطب حيث ترشد في المياه والسماد والتقاوي.

Advertisements

وحيث إنه من المؤكد والمعروف أن مقاومة أي صنف للامراض تكسر بعد فترة فإن علماء الزراعه المصريين دائمي العمل على استنباط اصناف لها صفة الثبات في مقاومة الامراض لأطول مدة ممكنة.

وأوضح «عبدالرحمن» أنه وللأهمية الشديده للقمح وللتغلب على مشاكل التخزين في الشون القديمه لما كانت تسببه من فقد لكميات كبيره من الاقماح نتيجه سوء التخزين وتعرض القمح للاصابه بالفطريات والملوثات قامت الدوله بانشاء صوامع حديثه لتخزين الاقماح وتطبيق النظم الحديثه في ادارتها حتي وصلت السعه التخزينيه لنحو 4 مليون طن من الأقماح.

كما التزمت الدوله بشراء محصول القمح باسعار تحقق هامش ربح معقول للمزارعين وصرف مستحقاتهم في فترة وجيزة، حيث تم شراء محصول الموسم الماضي على سعر 685 جنيهاً لدرجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهاً لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5.

وأضاف «أبوصدام» أن التزام المزارعبن بالارشادات التي تنشرها وزارة الزراعه من حيث الاصناف التي تزرع ومكان زراعتها ووقت زراعتها .يساهم في زيادة الانتاجيه وتقليل المخاطر، مشيرا إلى أنه ولكسر بعض الاصناف لمرض الصدأ الاصفر العام الماضي فإنه يراعي عدم زراعة الصنف جيزة 11 والصنف سدس 12 والصنف شندويل بمحافظات الوجه البحري، ويمكن لمزارعي الوجه البحري زراعة الاصناف جيزة 168-وجيزة171-ومصر1-ومصر2- وجميزة 9-وجميزة 12-وسخا94- وسدس14.