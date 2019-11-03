شكرا لقرائتكم خبر عن «قايتباى» تستقبل 10 آلاف زائر فى يومين فى إقبال استثنائى وغير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأثرى أسامه الصياد، مدير عام قلعة قايتباى، في الإسكندرية: «إن القلعة شهدت حالة حراك كبيرة لاستقبال فصل الشتاء من خلال تهيئتها بشكل ملائم لاستقبال السائحين من العرب والأجانب خلال الموسم الجديد للإستمتاع بالمعلم الآثرى الهام والإطلاع على الأثر الاسلامى الوحيد المفتوح للزيارة في الإسكندرية».

وأضاف الصياد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم إنارة القلعة بشكل كامل خاصة الأبراج والحواصل والممرات السياحية والصحن والأسوار والساحة الخارجية، فضلاً عن المداخل الرئيسية والفرعية للقلعة من خلال تركيب 400 كشاف ليد جديد موفر الطاقة متنوع القدرات الكهربائية من 70 وات وحتى 1000 وات حيث جرى تركيبها في الممرات السياحية والحواصل والصحن والأسوار والساحة الخارجية والمداخل الرئيسية والفرعية للقلعة، وذلك لجعل القلعة قطعة متوهجة ليلاً بشكل يليق بالمعلم التاريخى.

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ولفت إلى أن مشروع الإنارة الكاملة للقلعة تم تنفيذه تحت إشراف الآثار، وتحملت تكلفته بالكامل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن الإنتهاء من تقليم الأشجار وقص النجيلة المحيطة بالقلعة والموجودة بداخلها، وتشكيل مناظر طبيعية جميلة لعمل «بانوراما بصرية» للسائحين، بتزيين المساحات الخضراء الموجودة أمام وحول القلعة بالورود والزينات الملونة.

وشدد الصياد، على أنه تم وضع ضوابط مشددة للحفاظ على المسطحات الخضراء والنجيل المواجهة للقلعة ومنع التعديات عليها من الزائرين والضيوف، مشيراً إلى أن القلعة تقوم على تنفيذ كافة الإستعدادات الأمنية اللازمة من خلال تكثيف تواجد شرطة السياحة والمراقبين بخلاف تشكيل لجنه عمليات لمتابعة وتسهيل دخول الزائرين، والتأكد من عدم تشويه الأثر والحفاظ عليه، وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار والأمن الخاصة بالقلعة.

وقال الصياد«إن القلعة بدأت العمل بالتوقيت الشتوى والذى يقضى بالعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءاً».

وأشار إلى أن القلعة شهدت إقبال غير مسبوق خلال أمس السبت وأول أمس الجمعة، خاصة من جانب العرب والأجانب من جنسيات دول شرق آسيا، وامريكا وبلجيكا بالإضافة إلى المصريين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة، واصفاً الإقبال على القلعة بـ«الإستثنائى» وغير المسبوق في تاريخها، حيث استقبلت القلعة أكثر من 10 آلاف زائر خلال اليومين لافتاً إلى أن أسعار التذاكر للدخول كالتالى: ٦٠ جنيه للأجنبي و٣٠ جنية للطالب الأجنبي و٢٠ جنية للمصري و٥ للطالب المصري.