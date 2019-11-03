شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يشُن حملات إزالة الإشغالات وغلق وتشميع المولات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، شن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمراكز خدمات الحيين الأول والثاني ومركز خدمات التجمع الخامس، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبمشاركة رؤساء الأحياء والإدارات المختلفة بجهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق.

وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملات عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء وإزالة للإشغالات بعدد من المولات، لعدم وجود رخصة تشغيل واستخدام الجراجات كمخازن ومراكز لصيانة السيارات بالمخالفة، وكذا تعليق لافتات إعلانية على أسوار المولات بدون رخص، ووضع إشغالات بالردود الأمامي والجانبي للمولات.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.