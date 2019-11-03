شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ«منتدى إعلام مصر».. تعرف على جدول اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النادي الإعلامي، التابع للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار، عن فعاليات أول أيام النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر، الذي ينطلق اليوم الأحد لمدة يومين.

وتشمل فعاليات اليوم الأول جلستين، الجلسة الأولى «مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة»، وسيتحدث فيها:

الجلسة الثانية بعنوان «إعلام الخدمة العامة الملكية والقرار التحريري»، ويتحدث فيها:

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وعن أبرز الورش التي ستقام:

- تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل.

- طرق تبسيط المحتوى الاقتصادي وآليات وصوله للجمهور.

- تحديات وحلول السرد القصصي البصري.

- الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث.

- الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة.

- أدوات الصحفي الاستقصائي في تعقب وتبييض الأموال.

وقد أطلق النادي الإعلامي التابع للمعهد المصري الدنماركي للحوار النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام في ٢٠١٨ تحت عنوان «عصر ما بعد المعلومات» بحضور ١٠٠٠ صحفي وإعلامي.