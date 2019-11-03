غافلها واستولى على مجوهراتها.. فتاة تتهم خطيبها السابق بسرقتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تقدمت فتاة ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، تتهم خطيبها السابق بمغافلتها وسرقة مبلغ مالي ومشغولاتها الذهبية من شقتها.

البداية تعود إلى تقدم "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها دماثة الخلق، وكونها وحيدة بعد وفاة والديها لكن سرعان ما اكتشفت رغبته في فرض سيطرته على تصرفاتها ومنعها من زيارة أصدقائها.

رغم أفعاله، حاولت "سامية" التمسك بعلاقتها بـ"إسلام" والحفاظ على حبال الود أكثر من مرة لكن دون جدوى، حتى استقرت على الانفصال عنه بعدما أحضر لها "الشبكة" وطالبته باستردادها فأخبرها أنها هدية لا يرغب في استعادتها ثانية.

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حاول صاحب محل الرخام إعادة الأمور إلى ما كانت عليه وتقديم الاعتذار عما بدر منه تجاه الفتاة، لكن محاولاته باءت بالفشل، وأمام إلحاحه لمقابلتها استجابت الفتاة لطلبه ودعته للقدوم لمنزلها دون أن تدري بما يدور في مخيلته.

لدى حضور "إسلام" شقتها، توجهت الفتاة إلى المطبخ لإعداد مشروب ساخن له، غافلها وتسلل إلى غرفة النوم واستولى على مجوهراتها التي تتعدى مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ مالي، ثم ادعى أنه عليه المغادرة بسبب ظرف طارئ في العمل يتوجب حضوره واتفقا أن يتقابلا لاحقا.

اكتشفت الفتاة الطامة الكبرى لدى دخولها غرفة النوم، فوجئت باختفاء عدد كبير من مجوهراتها ومن بينها الشبكة وبعض الأموال، فتوجهت إلى قسم شرطة الهرم وحررت المحضر رقم 62397 جنح الهرم لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.