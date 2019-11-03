ضبط 6 عاطلين سرقوا 210 ألف جنيه في سطو مسلح على سيارة سجائر بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على 6 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 210 ألاف جنيه في سطو مسلح على سيارة سجائر بمدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا يفيد سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بشارع عزت سلامة ـ دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع كلا من "أحمد. ز"، 27 سنة، مندوب مبيعات بإحدى شركات الدخان، و"سمير. ع. ع"، 35 سنة، مندوب مبيعات بذات الشركة، واللذان قررا بأنهما حال تواجدهما بالسيارة رقم (ن ب 9521)، تابعة للشركة عملهما، محمل عليها كمية من السجائر أمام احدى الأكشاك بمحل البلاغ فوجئا بتوقف سيارة ماركة سوزوكي فان رمادي اللون، وترجل منها 4 أشخاص يحمل أحدهم سلاح ناري، وقاموا بتهديدهما واستولوا على مبلغ مالي قدره 210 ألف جنيه حصيلة بيعهما من داخل السيارة كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

Advertisements

بوضع خطة البحث موضع التنفيذ ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "سعيد. م"، 47 سنة، عاطل، مسجل خطر، والسابق اتهامه في 24 قضية، و"مصطفي. س"، 47 سنة، عاطل ومسجل خطر، و"ليد ا"، 42 سنة، عاطل، ومسجل خطر، و"وليد ش"، 31 سنة، عاطل ، والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم10205 لسنة 2019م شبرا الخيمة ثان/قليوبية "قتل"، و"حمادة. م"، 36 سنة، عاطل، و "محمد.ع"، 24 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 53.700 جنيه (متحصلات الواقعة، فرد خرطوش، 4 طلقات من ذات العيار، بحوزة المتهمان الثالث والرابع، وطبنجة صوت بحوزة المتهم الثاني، و2 سلاح أبيض "مطواة، خنجر"، بحوزة المتهمان الأول والخامس، 3 قناع وجه، 2 شال، و2 لوحات سيارات أرقام (د ل ط 612)، (12741 ملاكي كفر الشيخ)، السيارة رقم 97068 ماركةBYD ، والمستأجرة للمتهم الخامس،

السيارة رقم ق أ ب 7582 ماركة سوزوكي فان، والمستأجرة للمتهم الثاني والــمــســتــخــدمـين في ارتكاب الواقعة .

بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة، واضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباتهم الشخصية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.