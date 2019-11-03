محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب طفلة بكسور بالجسم؛ إثر سقوطها من شرفة منزل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مصابة بكسور متفرقة. استمع رجال الشرطة لأقوال والدها تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب، وأفاد "كانت بتلعب في البلكونة ووقعت من فوق" نافيا وجود أي شبهة جنائية في الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية إلى النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كانت بتلعب في البلكونة".. سقوط طفلة من الطابق الثاني بالحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.