محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقطاع أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وقوات الحماية المدنية. في مجال المرافق تم ضبط عدد (16 كرسيا – 2 غرزة شاي – 19 ترابيزة – 3 عشش – 41 إستاندا – 4 عربات يد – 16 شمسية – 46 طقطوقة – 50 لوحا خشبيا – 6 تروسيكلات – 4 ثلاجات عرض – 7 أسطوانات غاز – 2 غرزة شاي). في مجال المرور تم ضبط 41 سحب متنوع، وتحرير 60 مخالفة نموذج 125، و90 كلبشا والتصالح الفوري في4 مخالفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الجيزة يشن حملة لاستعادة المظهر الحضاري لأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.