5إدارات شرطية تتصدى لإشغالات قطاعات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعدت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمختلف القطاعات بمشاركة ضباط 4 إدارات نوعية. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الحملة عن رفع 1952 حالة تعد على الطريق العام. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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