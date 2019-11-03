"رادارات الجيزة" تلتقط 200 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و715 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1594 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1096 مخالفة.

كما تم ضبط 14 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 71 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.