ضبط 25 متهمًا بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات عن ضبط 26 متهمًا بينهم 25 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1445 جرام حشيش، 349 قرصا مخدرا، و25 جرام هيروين و400 جراما من مخدر الإستروكس و100 جرام شادو.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 3 متهمين عُثر بحيازتهم على 3 فرد خرطوش محلية الصنع وطبنجتين و8 طلقات مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.