"الزراعة" تنفي قطع أشجار من المتحف الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي.

وقال السعدي بدوي - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.

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وأضاف أنه تم توسيع بوابة المتحف على شارع الثورة من 3 إلى 5 أمتار، لتسهيل حركة المعدات والمرور للزوار والعارضين دون قطع شجرة واحدة، لافتا إلى أن المنطقة المخصصة لإقامة معرض "زهور الخريف" بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات، وهي عبارة عن أتربة وتكسير أحجار تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية من خلال هيئة النظافة والتجميل على نفقة الشركة المنفذة لترميم المتحف، دون وجود أي أخشاب أو نباتات ذات قيمة.

كما أوضح مستشار وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على المحافظة على البيئة ونمو النباتات بصورة طبيعية، ولذلك تم إقامة بئر ارتوازية بقطر 10 بوصات لزراعة أرض المتحف حتى يتم إحياء الحدائق التي أهملت منذ سنوات، لعدم توافر مياه الري لها، وبالتالي فإن وجود البئر سيؤمن الاحتياجات المائية لمساحات المتحف بالكامل، وتجهيز حديقته حتى تكون معرضا دائما للأنشطة الزراعية.

يشار إلى أنه تنطلق يوم السبت القادم النسخة الأولى من معرض زهور الخريف، الذي تنظمه وزارة الزراعة في حديقة المتحف الزراعي المصري لمدة 45 يوما، بمشاركة أكثر من 170 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة.​