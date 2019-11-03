الشقة بـ197 ألف ولكل الناس.. ما شروط وأوراق الحجز في الإسكان الاجتماعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12 تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة".

ويبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وخلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وحدات الإسكان الاجتماعي 90 مترًا (3 غرف وصالة) جاهزة للتسليم، بسعر موحد 197 ألف جنيه، ويمكن التعرف على أماكن الشقق في 8 محافظات من هنا

وينشر الخليج 365 الشروط والأوراق المطلوبة للحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. شروط الحجز:

-الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

-الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

الأوراق المطلوبة:

1- الأعزب:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل.

- بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

- برنت تأمينات اجتماعية.

-وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء.

2- المتزوج:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة تكون سارية

- مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل.

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- قسيمة الزواج

- شهادات ميلاد الأطفال.

3- الأرامل والمطلقات:

- صورة الرقم القومي.

- بيان معاش إن وجد.

- شهادة الوفاة.

-قسيمة الطلاق.

- صورة عقد الإيجار.

- شهادات ميلاد الأطفال.

- بالنسبة للمطلقة لو كانت لا تتقاضى نفقة، لا بد من إحضار مستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك.

4- ذوو الاحتياجات الخاصة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند الإعاقة، من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنه الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن.

- يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2019.

- وصل مرافق

- مفردات مرتب إن وجد.

- برنت تأمينات إن وجد.

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