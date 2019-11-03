مصر | لتحقيق سيولة مرورية.. كلبشة 90 سيارة مخالفة بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق سيولة مرورية.. كلبشة 90 سيارة مخالفة بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

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وأسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال المرافق عن ضبط 230 مخالفة اشغالات طريق، تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات واوتاد حديدية وألواح خشب وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وفي مجال المرور تم ضبط 41 سحب متنوع، 60 نموزج 125، 90 كلبش، 4 تصالح فوري، وبلغ الإجمالي 195 مخالفة مرورية.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وإزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة بقطاع أكتوبر في مجال المرافق عن ضبط 517 حالة تعديات على الطريق العام، تنوعت ما بين ضبط 208 كرسي، 31 إستاند، 71 ترابيزة، 2 إسطوانة غاز، 7 ميزان، 2 فاترينة، 2 ثلاجة عرض، 18 شمسية، 6 عربة يد، 45 طقطوقة، 2 حامل حديد، 4 إعلان بدون ترخيص، 18 أوتاد، 83 قلب شيشة، 3 فرش ملابس، فضلا عن إزالة 125 طن قمامة، وفي مجال المرور تم تحرير 3 مخالفات سحب متنوع، نموزج 125، 6 تصالح، كلبشة سيارات، 10 سرفيس، وبلغ الإجمالي 13 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.