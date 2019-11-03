مصر | خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 25 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 25 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 26 متهما من بينهم تعاطي، 25 إتجار، ضبط بحوزتهم 1445 جرام مخدر الحشيش، 349 أقراص مخدرة، 25 جرام هروين، 400 جرام استروكس، 100 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 3 متهمين، 3 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 2 طبنجة عيار 9 مم، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 8 طلقات من ذات العيار.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 30 متهم من بينهم 3 تعاطي، 25 إتجار، وعثر بحوزتهم على 1040 جرام مخدر الحشيش، 1263 أقراص مخدرة، 116 جرام هروين، 230 جرام استروكس، 60 جرام شادو، 125 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 2 دفاع عن النفس، 2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 2 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

