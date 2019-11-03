أخبار مصر | 50 صورة تسجل نجاح منتدى كلية أثار الأقصر الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 صورة تسجل نجاح منتدى كلية أثار الأقصر الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت كلية الأثار جامعة الأقصر المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث، والذي أقيم على هامش فاعليات اليوم الإيطالي المنعقد لمدة ثلاثة أيام بكلية الآثار جامعة الأقصر، بدعم ومشاركة من السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي ومركز الآثار في القاهرة.

وشهد فعاليات المنتدى الأستاذ الدكتور بدوي محمد إسماعيل عميد كلية الآثار الأقصر، والسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، وجوزبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي في القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والطلاب ومفتشي وأخصائي ترميم الآثار، وعدد من المهتمين بلاشأن التراثي والأثري.

وهدف المنتدى انصب على تنشيط السياحة الأثرية والتراثية، واشتمل على عدة فعاليات كانت أبرزها الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية بالمحافظة العريقة، وكذا لزيادة الوعي بالحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، وسبل استخدامها في التنمية الاقتصادية للمجتمعات النامية، حيث أقيم على هامش المنتدى معرضًا للحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية.