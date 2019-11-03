أخبار مصر | "السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي: