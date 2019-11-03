أخبار مصر | "سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط أمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط أمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً مائل للبروده ليلاً.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي غرب البلاد قد تمتد الي مناطق من شمال الدلتا والرياح شمالية غربية معتدلة.

ولفتت إلى أن حالة البحرين الأبيض والأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.

وجاءت درجات الحراراة المتوقعة على كافة المحافظات كالأتي:

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 18 28

دمنهور 17 28

الإسكندرية 16 28

بلطيم 16 28

مطروح 17 26

السلوم 17 26

سيوة 14 26

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 28

الإسماعيلية 16 28

السويس 17 28

العريش 19 25

رفح 19 25

رأس سدر 16 29

Advertisements

نخل 11 27

نويبع 21 28

طابا 17 26

كاترين 08 24

الطور 19 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 14 29

أسيوط 15 29

سوهاج 15 30

قنا 15 31

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 32

الوادي الجديد 15 33

شلاتين 23 31

أبو رماد 22 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 23 28