شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات السيسي للحكومة بتحديث شامل لمنظومة النقل أبرز عناوين صحف القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتحديث والتطوير الشامل لمنظومة النقل وتعزيز قدرات هذا القطاع الاستراتيجي بصورة نوعية، مبرزة الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل كامل الوزير، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية للسكك الحديدية ويليام بيرسون.

كما تابعت الصحف توقيع مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة سويسرية، بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

برلمانيا، ركزت الصحف على جلسات مجلس النواب التي سيعقدها لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكذلك مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية .

اقتصاديا، أبرزت الصحف إشادة البنك الدولي بتبني مصر لمشروع تنمية رأس المال البشري، وتأكيد البنك دعمه مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماعين الذين عقدهما الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والنقل وويليام بيرسون رئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية للسكك الحديدية وكبار مسئوليها.

ونقلت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي بالتحديث والتطوير الشامل لمنظومة النقل وتعزيز قدرات هذا القطاع الاستراتيجي بصورة نوعية خاصة في ضوء تأثيره الحيوي والمباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مشددا على إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الآمان والسلامة في مشروعات السكك الحديدية وضمان توفير الخدمات المتكاملة للموطنين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه - كذلك - بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة للارتقاء بالخدمات المقدمة لركاب السكك الحديدية إلى جانب سرعة الانتهاء من تنفيذ خط (مونوريل) العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكل من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع المقرر أن يربط بين مدينتي العلمين والعين السخنة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الاجتماعين تناولا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل وعلى راسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة (تي سي جي) السويسرية، بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين في إنشاء وتحقيق عائد في إنشاء مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة سواء إلى طاقة كهربائية أو حرارية.

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وأضافت الصحيفة أنه تم التأكيد على أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية؛ بما يعزز الاقتصاد القومي.

أما صحيفة (الجمهورية) فذكرت أن وفدا مصريا رفيع المستوى، برئاسة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء عبد الفتاح الخرسة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، زاروا تنزانيا لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجى بمنخفض ستجلرز جورجي بدولة تنزانيها، والذي ينفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك بتكلفة 2.9 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن اللواء محمود نصار القول إن الزيارة جاءت للاطمئنان على سير العمل بالمشروع الذي توليه القيادة السياسية المصرية اهتماما كبيرا ومتابعة دورية لما يمثله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا، موضحا أن الزيارة كانت برفقة الدكتور ميدارد كاليمائى وزير الطاقة التنزاني والمسئولين المعنيين بدولة تنزانيا والسفير محمد أبو الوفاء سفير مصر بدولة تنزانيا ومجلس إدارة التحالف المصري حيث أشاد وزير الطاقة التنزاني بمستوى تنفيذ المشروع منذ بدايته في 15 ديسمبر 2018 خلال فترة تجهيز الموقع والبدء في أعمال الإنشاءات الأساسية والتزام التحالف بعقد المشروع والمخطط الانتهاء منه في يونيو 2020.

برلمانيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب سيناقش - أيضا - مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وسيستعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار ومكتب الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري وآخر بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضافت الصحيفة أن البرلمان سيأخذ الموافقات النهائية على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم توثيق الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وفي شأن آخر، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن مطار مرسى علم استقبل - لأول مرة - أولى رحلات شركة (ايزى جيت) أكبر شركات الطيران الانجليزية قادمة من ميلانو الإيطالية، وعلى متنها وفد سياحي كبير استجابة للدعوة التي قدمتها شركة (ايماك) مرسى علم للمطارات بتسيير رحلات إلى المطار.

وأشارت الصحيفة إلى أن (ايزى جيت) قررت تسيير ثلاث رحلات أسبوعية من ميلانو والبندقية بإيطاليا ورحلة من برلين بألمانيا دعما للسياحة واستقدام شركات طيران جديدة للمطار.

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الأخبار) إشادة انيت ديكسون نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية - خلال استقبالها وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء زيارتها لواشنطن - بتبني مصر لمشروع تنمية رأس المال البشري، الذي أطلقه البنك الدولي، مؤكدة اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم.

ونشرت الصحيفة تشديد ديكسون على أهمية التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات لدفع النمو الذهني والابتكار لدى الأطفال.