محاكمة 3 متهمين في "أحداث عنف الظاهر" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر".

تعقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.