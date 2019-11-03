صياغة كتب التاريخ وزرع الهوية.. أبرز 10 تصريحات لوزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، في مقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الدولة المصرية على تعزيز الوعي الديني لدى الشباب والتعاون بين مؤسسات الدولة وتكاتف جهود المجتمع لتصحيح المفاهيم الدينية والارتقاء بمنظومة القيم المجتمعية. وينشر "الخليج 365" أبزر تصريحات وزير التعليم خلال اللقاء:  70% من المنتمين لتنظيم داعش من المهندسين صياغة كتب التاريخ وزرع الهوية أمر صعب. هدفنا نطلع أولادنا واقفين على رجليهم ونزرع فيهم الهوية. لازم نعلم الأولاد يختاروا ويحافظوا على نفسهم ويعرفوا هويتهم. سنعمل مع الأوقاف على صياغة كتب التربية الدينية على بناء تلميذ يعرف هويته ووطنه ودينه مع قبول الآخر. ضرورة تأهيل الطالب على الاختيار والتمييز بين الخير والشر السوشيال ميديا أفقدت الوظائف هيبتها، وبقى فيه مليون شيخ ومليون طبيب". يتحمل الإعلام مسؤوليته التربوية، فالإعلام والأسرة دورهم لا يقل عن وزارة التربية والتعليم.​ المشاكل الأخلاقية للطلاب ليست بسبب التقنيات ولكنها "مشكلة تربوية". المدرسة والبيت مسؤولية مشتركة في التربية.

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