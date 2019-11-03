مصر | اليوم.. مرافعة الدفاع عن متهم بالقتل ومقاومة السلطات بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مرافعة الدفاع عن متهم بالقتل ومقاومة السلطات بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس الي مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة المتهم بقتل شخصين، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حماد حسين" بالاشتراك مع أخرين هاربين، تهمة حيازة مخدر الهيروين، وقتل شخصين خلال عملية بيع المخدر، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى لإصابة عدد من الأفراد بإصابات مختلفة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أسلحة وذخائر ناية بدون تصريح.

كانت البداية بتلقى إدارة مكافحة المخدرات، معلومات بقيام المتهم وأخرين بتنفيذ عملية بيع كميات كبيرة من مخدر الهيروين، وبإعداد الأكمنة وصلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم العثور على جثتين من الطرف الأخر لعملية شراء المخدر، وفر المتهمين الأخرين هاربين، وضبطت قوات الأمن "كمية كبيرة من مخدر الهيروين، و2 سلاح ألى، ومبلغ 62 ألف جنيه، و3 أسلحة جرينوف، و259 طلقة، و227 طلقة ألى".

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يسلم المتهم نفسه لقوات الأمن.

