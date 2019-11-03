مصر | "رجعلهم الموبايلات".. تفاصيل سرقة لاعبي فريق كرة القدم بنادى جولدي في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجعلهم الموبايلات".. تفاصيل سرقة لاعبي فريق كرة القدم بنادى جولدي في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة هواتف محمول فريق كرة القدم بنادي جولدي، وتبين أنه سُرقت الهواتف المحمول الخاصة بالفريق، أثناء مباراته مع فريق البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الحوامدية، وبفحص كاميرات المراقبة المركبة بالمركز مكان المباراة تم تحديد هوية المتهم بالسرقة.

وأوضحت التحريات أنه بعد ذلك حضر إلى ديوان القسم مندوب من فرقة جولدي وتم عمل إثبات حالة بعثورهم على هواتفهم المحمولة، بعد قيام المشتبه به في السرقة بإرجاع المسروقات.

وسُرقت هواتف محمول فريق كرة القدم بنادي جولدي، خلال مباراته مع فريق البدرشين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة، داخل مركز شباب البدرشين.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عادل أبو سريع مأمور مركز شرطة الحوامدية، بورود بلاغا مفاده بسرقة هواتف محمول فريق كرة القدم بنادى جولدي.

وكلف العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبإنتقال قوة أمنية من القسم برئاسة النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، معاوني مباحث القسم، لمكان البلاغ تم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وتم التوصل إلى المشتبه به في السرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

