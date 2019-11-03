مصر | اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الأحد، الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم في محاكمة المتهم كريم جمال بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان".

ويصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم واحد غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات.

كان قد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 15 متهما بينهم 10 طلاب، فى الخلية المعروفة إعلاميا بخلية " الطلاب الإرهابية" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

القضية مقيدة برقم 2279 جنايات أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 المقيدة برقم 103 حصر أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 ورقم 108 جنايات أمن الدولة العليا، لسنة 2018

وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى غضون الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة

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أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحكام ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وحرض المتهم الاول على ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات

وانضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية لديها مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.

درب أفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، بأن تولى إعداد المتهمين الأول والسادس والسابع بدنيا، لارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقوا التدريبات البدنية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعا، على النحو المبين بالتحقيقات.

وحال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بجماعة مسلحة، يقع مقرها خارج البلاد، بأن التحقوا بتنظيم داعش بدولتى العراق وسوريا الذى يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، على النحو المبين بالتحقيقات.

حاز المتهم الرابع سلاح تقليدى وذلك لاستعماله فى ارتكاب جرائم إرهابية، بأن حاز سلاح نارى غير مششخن " خرطوش" بغير ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.، كما حاز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات

واستخدموا المتهمين الرابع والخامس والحادى عشر موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم فى الداخل والخارج، بـأن استخدموا موقع " فيسبوك" فى مراسلاتهم عم أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.