شكرا لقرائتكم خبر عن الحبيب الجفري لأسما شريف منير: الشعراوي لو كان حيا لاستضافك في بيته وأطعمك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، نصيحة إلى الإعلامية أسما شريف منير، عقب واقعة وصفها للشيخ الشعراوي بالتطرف.

Advertisements

وقال الجفري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب فضائية «إم بي سي مصر»، «يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتي والذي يعتذر ويستغفر عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطأ فهو أقرب وأحب إلى الله من الذي يصر على الخطأ».

ووجه الجفري رسالة إلى أسما، وقال فيها: «الشيخ الشعراوي شيخي وأستاذي وقد جالسته مرارا، ولو كان موجودًا لاستضافك في بيته وأطعمك ولشرح لكِ ما أشكل عليك، أقول لك واصلي ما أنت عليه، وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليك بإذن الله».