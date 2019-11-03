شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حفيد الشعراوي على أسما شريف منير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، إن سمعة جده الشيخ الشعراوي تشفع له، مضيفًا أنه كان رمزُا للسماحة، وكان صديقًا للبابا شنودة.

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جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، ردًا على الإعلامية أسما شريف منير، التي وصفت الشيخ الشعراوي بالتطرف.

وتساءل حفيد الشعراوي: «من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف»، مضيفًا: «الشعراوي علمنا التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين.. الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح».