شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حفيد الشعراوي على أسما شريف منير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، إن سمعة جده الشيخ الشعراوي تشفع له، مضيفًا أنه كان رمزُا للسماحة، وكان صديقًا للبابا شنودة.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، ردًا على الإعلامية أسما شريف منير، التي وصفت الشيخ الشعراوي بالتطرف.
وتساءل حفيد الشعراوي: «من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف»، مضيفًا: «الشعراوي علمنا التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين.. الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح».
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حفيد الشعراوي على أسما شريف منير (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.