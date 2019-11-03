شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محاكمة 8 محامين بالدقهلية بتهمة التجمهر أمام النيابة في 2016 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11، اليوم الأحد، أولي جلسات محاكمة 8 محامين من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بتهمة التجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016 وإهانة وكيل نيابة واحتجازه في مكتبه.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة محامين شمال الدقهلية، إن القضية تم حفظها لتنازل وكيل النيابة عن شكواه وطلب في التنازل عدم السير في الإجراءات القانونية، مضيفًا أن نيابة شمال الدقهلية الكلية قالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريا، إلى أن صدر قرار من النائب العام في مايو 2019 بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، وفوجئنا جميعا بهذا القرار.

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وأوضح: «العلاقة بين المحامين والقضاء طيبة ولا يوجد ما يعكر صفوها، وهذه القضية كانت مشكلة لمحامي وصدر ضده قرار بالحبس وغضب المحامين لزميلهم دون أن يعرفوا بوجود تبادل شكاوى بين المحامي وآخر، وتدخل المحامون في وقتها وتم حل الأزمة وانتهت» .

وأشار إلى أن من بين المحامين المتهمين والمحالين للمحاكمة محامين شباب أحدهم تزوج منذ عدة أسابيع وآخر يستعد للزواج، وبعضهم حاليا محامي في الجنايات.

وأعلن النفيلي حضور سامح عاشور نقيب المحامين، الجلسة، للدفاع عن المحامين بجوار محاميّ بلقاس.