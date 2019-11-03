شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: المجلس قدم استجوابًا واحدًا على مدار الأربع سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس قدم استجوابًا واحدًا على مدار الأربع سنوات الماضية من عمر البرلمان، والذي أسفر عن استقالة وزير التموين، موضحا أن هناك نوابًا تقدموا بطلبات استجواب، ولكنها لم تكن مستوفية للشروط، وغير مكتملة الأركان.

وأشار «وهدان»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن هناك نحو 1000 طلب إحاطة، و800 طلب مناقشة عاجل تقدم بها البرلمان، موضحا أنهم يرتبون مع وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، لاستدعاء وزير معين لمناقشته في عدة ملفات، ولكن بعضهم قد يتأخر في الحضور إلى البرلمان لانشغاله.