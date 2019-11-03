شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة استردت تكاليف إنشائها خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأرقام الملاحية للقناة، خلال شهر أكتوبر الماضي، سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية وأعداد السفن المارة في تاريخ القناة.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، أنه تم استرداد الأموال التي تم بها إنشاء قناة السويس الجديدة، وذلك خلال عام واحد، وتم رد أموال شهادات استثمار قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه والعائدات أيضا.

وأضاف أن القناة الجديدة نجحت في زيادة السفن المارة، حيث كان في السابق يتم مرور نحو 42 سفينة في اليوم، مقابل 320 مليون دولار إيرادات شهرية، وبعد إنشاء قناة السويس الجديدة يتم مرور 60 سفينة تحقق نحو 520 مليون دولار.