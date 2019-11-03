شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلّم 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، ليصل إجمالي ما تم تسليمه 1081 شهادة، وذلك في الاحتفال بإطلاق البرنامج الثالث والأخير من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل 55 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، التي تنفذها الوزارة.

وقال وزير القوى العاملة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة «أمان» لهذه الفئة في فبراير 2018، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير «حياة كريمة» للمواطن المصري.

وأكد الوزير أنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة، سارعت الوزارة خلال شهري مارس وإبريل 2018 بإطلاق حملة «حماية» ونجحت في تسجيل وحصر مليونين و400 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

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وقال «سعفان» إن وزارة القوى العاملة كانت ومازالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذه الفئة من العمال إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع، بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة «حماية».

وأوضح الوزير أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة، وذلك ضمن حملة «حماية»، مشيرا إلى أن ما تم إصداره من شهادات «أمان» حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير «حياة كريمة».

وأكد الوزير أن هذه الشهادة تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

حضر حفل تسليم شهادات «أمان» أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ومجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وفتحي عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.