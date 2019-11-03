أخبار مصر | صور عمرها 110 أعوام بمعرض وثائقي لمتحف تورينو برعاية "أثار الأقصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور عمرها 110 أعوام بمعرض وثائقي لمتحف تورينو برعاية "أثار الأقصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الأثار بجامعة الأقصر، المعرض الوثائقي للمتحف المصري في تورينو، بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، وجوزبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي بالقاهرة، والدكتورة رضا عطاالله المدرس بكلية الآثار بالأقصر ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الاجتماعية والرحلات.

المعرض عبارة عن مجموعة من صور وثائقية قديمة لعمل البعثة الإيطالية بالأقصر في عدد من مناطق الحفائر منذ عام 1903، كما اشتمل المعرض على تقديم عرض بعنوان "البعثة الأثرية الإيطالية في الأقصر.. الحفائر في وادي الملكات ودير المدينة" قدمه باولو ديل فيسكو، ثم عرض فيديو قصير لمقبرة نفرتاري "الرحلة إلى العالم الآخر نحو البعث"، واختتمت فاعليات المنتدى، بتكريم المشاركين وتسليم شهادات حضور الندوات الأثرية.

وجاء ذلك خلال المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث، والذي أقيم على هامش فاعليات اليوم الإيطالي المنعقد لمدة ثلاثة أيام بكلية الآثار جامعة الأقصر، بدعم ومشاركة من السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي ومركز الآثار في القاهرة، وشهد فعاليات المنتدى السفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، والأستاذ الدكتور بدوي محمد إسماعيل عميد كلية الآثار الأقصر، وجوزبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي في القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والطلاب ومفتشي وأخصائي ترميم الآثار، وعدد من المهتمين بلاشأن التراثي والأثري، ويهدف المنتدى لتنشيط السياحة الأثرية والتراثية، واشتمل المنتدى على عدة فعاليات كانت أبرزها الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية بالمحافظة العريقة، وكذا لزيادة الوعي بالحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، وسبل استخدامها في التنمية الاقتصادية للمجتمعات النامية، حيث أقيم على هامش المنتدى معرضًا للحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية.