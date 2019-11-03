أخبار مصر | صور عمرها 110 أعوام بمعرض وثائقي لمتحف تورينو برعاية "أثار الأقصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور عمرها 110 أعوام بمعرض وثائقي لمتحف تورينو برعاية "أثار الأقصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
المعرض عبارة عن مجموعة من صور وثائقية قديمة لعمل البعثة الإيطالية بالأقصر في عدد من مناطق الحفائر منذ عام 1903، كما اشتمل المعرض على تقديم عرض بعنوان "البعثة الأثرية الإيطالية في الأقصر.. الحفائر في وادي الملكات ودير المدينة" قدمه باولو ديل فيسكو، ثم عرض فيديو قصير لمقبرة نفرتاري "الرحلة إلى العالم الآخر نحو البعث"، واختتمت فاعليات المنتدى، بتكريم المشاركين وتسليم شهادات حضور الندوات الأثرية.
وجاء ذلك خلال المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث، والذي أقيم على هامش فاعليات اليوم الإيطالي المنعقد لمدة ثلاثة أيام بكلية الآثار جامعة الأقصر، بدعم ومشاركة من السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي ومركز الآثار في القاهرة، وشهد فعاليات المنتدى السفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، والأستاذ الدكتور بدوي محمد إسماعيل عميد كلية الآثار الأقصر، وجوزبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي في القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والطلاب ومفتشي وأخصائي ترميم الآثار، وعدد من المهتمين بلاشأن التراثي والأثري، ويهدف المنتدى لتنشيط السياحة الأثرية والتراثية، واشتمل المنتدى على عدة فعاليات كانت أبرزها الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية بالمحافظة العريقة، وكذا لزيادة الوعي بالحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، وسبل استخدامها في التنمية الاقتصادية للمجتمعات النامية، حيث أقيم على هامش المنتدى معرضًا للحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية.
ويرجع تأسيس مدينة طيبة إلى عصر الأسرة الرابعة حوالي عام 2575 ق.م، وحتى عصر الدولة الوسطى لم تكن طيبة أكثر من مجرد مجموعة من الأكواخ البسيطة المتجاورة، ورغم ذلك كانت تستخدم كمقبرة لدفن الأموات، فقد كان يدفن فيها حكام الأقاليمِ منذ عصر الدولة القديمة وما بعدها، ثم أصبحت مدينة طيبة في وقت لاحق عاصمة لمصر في عصر الأسرة المصرية الحادية عشر على يد الفرعون منتوحتب الأول، والذي نجح في توحيد البلاد مرة أخرى بعد حالة الفوضى التي احلت بمصر في عصر الاضمحلال الأول، وظلت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 ق.م.