أخبار مصر | وزير التعليم يكشف حقيقة تصريحه "التابلت مبوظش العيال هما أساسًا بايظين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف حقيقة تصريحه "التابلت مبوظش العيال هما أساسًا بايظين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حالة الجدل التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بشأن تصريح صحفي نسب له يقول: "التابلت مبوظش العيال هما أساسًا بايظين".

قال الوزير في تصريح خاص لموقع الخليج 365: "الكلام فحواه كان ترسيخ الهوية والأخلاقيات والمعاملات وتدريب المعلمين واحترام الآخر.. ودار الحديث حول ضرورة العمل الجماعي ما بين الدولة ممثلة في وزارات التعليم والثقافة والأوقاف والأسرة نفسها والإعلام".