أخبار مصر | وزير التعليم يكشف حقيقة تصريحه "التابلت مبوظش العيال هما أساسًا بايظين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف حقيقة تصريحه "التابلت مبوظش العيال هما أساسًا بايظين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الوزير في تصريح خاص لموقع الخليج 365: "الكلام فحواه كان ترسيخ الهوية والأخلاقيات والمعاملات وتدريب المعلمين واحترام الآخر.. ودار الحديث حول ضرورة العمل الجماعي ما بين الدولة ممثلة في وزارات التعليم والثقافة والأوقاف والأسرة نفسها والإعلام".
واستكمل الوزير قائلاً: "وفي خضم الحديث عن دور الأسرة ودعوي أن التقنيات قد تفسد الطلاب قلنا إن التقنيات نفسها لا لوم عليها لأن الطالب يستطيع التمييز بين الغث والثمين وهؤلاء الذين يسيؤون استخدامها في بعض المدارس عندهم مشاكل أخلاقية في الأساس، وليس هذا ذنب التقنيات نفسها، وبالتالي لا يمكن تعميم مثل هذا الوصف، وإنما التعليق كان على بعض الممارسات من بعض الطلاب والتنبيه على دور الأسرة التربوي".
يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتحا صباح اليوم، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز الوعي الديني لدى الشباب والتعاون بين مؤسسات الدولة وتكاتف جهود المجتمع لتصحيح المفاهيم الدينية والارتقاء بمنظومة القيم المجتمعية.
وفي بداية كلمته وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على التعاون البناء في مجال تدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية خاصة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية والتي تتعاون مؤسساتها لتنفيذ وإنجاح منظومة التعليم الجديدة والتي تستهدف بناء شخصية الطالب المصري المعتز بدينه المتمسك بهويته المعايش لقضايا عصره المتقبل للآخر.
وأكد شوقي، على تقدير مؤسسات الدولة المصرية كلها ووزارة التربية والتعليم خاصة للدور الكبير الذي يقوم به معلمو مصر لرعاية الطلاب وبناء شخصياتهم السوية وتزويدهم بالمفاهيم الصحيحة وتدريبهم على المنهج العلمي في التفكير.