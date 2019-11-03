شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تبكي على الهواء: «لو الشيخ الشعراوي عايش كان سامحني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت أسما شريف منير على الضجة التي أثيرت بسبب وصفها الشيخ الشعراوي بـ«المتطرف» قائلة إنها «مش مصدقة اللي بيحصل»، موضحة أنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه فرشحوا لها اسم «الشعراوي».

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أضافت «منير»، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج «الحكاية»، مساء السبت: «أنا عايزة أموت نفسي عشان رديت، ومش هستخدم كلمة متطرف تاني لحد ما أموت».

تابعت: «اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، أنا مش قادرة استوعب»، موضحة أنها «ضد التنمر والعنف والسخرية، وما حدث لم تكن تقصده»، وأضافت باكية: «لو الشيخ الشعراوي عايش مكنش عمل كده، كان سامحني. أنا أسفة، ومكنتش قاصدة».