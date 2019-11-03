شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بمتحف الأحياء المائية بالغردقة لإجراء «تحليل وسونار» لأنثى سمكة قرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لاحظ العاملون بمتحف الأحياء المائية في الغردقة، مساء السبت، أن أنثي سمكة القرش الموجودة بالمتحف مصابة بحالة إعياء وتتناول الأكل بشراهة، وتقوم بترجيعه لأكثر من مرة.

وخوفًا من تعرضها لأي التهابات في الأمعاء والتأكد من سلامتها، قام فريق أمناء الحياة البرية في المتحف بإبلاغ المهندس على عبدالرازق، كبير أمناء الحياة البحرية، بأن «أنثي القرش الكبير، 7 سنوات، طولها 3.5 متر، من نوع نيرس شارك، توقفت عن الأكل لمدة يومين، وتغيرت حالتها المزاجية المتعارف عليها من 3 سنوات ونصف وهى المدة التي قضاها القرش داخل المتحف منذ وصوله في مايو 2016، ما أثار الرعب في أنحاء قسم الحياة البحرية».

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وقام كبير الأمناء بالتوجه فورًا لمعاينة الحالة الطارئة، وبمساعدة فريق الدعم وأمناء الحياة البحرية والحجر الصحي ومستشفى الأسماك، وقرر اتخاذ اللازم وأصدر تعليمات بتجهيز منطقة العناية المركزة ورفع حالة الطوارئ، واستدعاء الدكتور عصام عجيب من قسم علوم البحار بالبحر الأحمر، والذى توجه فورًا لإجراء الأشعة السينية وتحاليل الدم والفحوصات اللازمة، والتي تبين منها أنها «لا تعاني من أي أمراض، وأنها بصحة جيدة، غير أنه قد بدأ مرحلة وضع البيض، والتي أثارت لديها حالة من تغيير المزاج وتوقف الأكل المفاجئ».

ولمدة ساعة كاملة تمكن الدكتور عصام عجيب أخصائي الجراحة البيطرية من إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تم الاستعانة بـ٦ أشخاص للتمكن من أخذ عينة دم من سمكة القرش وإجراء أشعة السونار التليفزيونية للسمكة.

واستغرقت هذه الفحوصات والتحاليل نحو ساعة كاملة، حيث تم حقن السمكة بحقنة مخدر حتى يتمكنوا من إخضاعها للفحوصات الطبية، وتم إرجاعها للحوض الزجاجي مرة أخرى.