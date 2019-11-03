شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الإنتاج الحربي»: خطة لتزويد محطات الوقود بإمكانية الشحن الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن مدة شحن الأتوبيس الكهربائي تصل إلى 8 ساعات، والدولة تعمل على تزويد محطات الوقود بإمكانية الشحن الكهربائي، وهناك 100 محطة وقود مجهزة بوحدات الشحن الكهربائي.

أضاف «شيرين»، خلال لقائه مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء السبت، أن عداد السيارة الملاكي التي تعمل بالكهرباء مزود بإمكانية معرفة الوقت المتبقي على إعادة الشحن، وهناك آلية للشحن السريع، ويستغرق نحو 3 ساعات.

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وعن السيارات التي تعمل بالكهرباء وتستخدم داخل المدن فقط، أوضح «شيرين» أنه يمكن شحنها من المنزل، مضيفًا: «وصلة من البيت 220 فولت تكفيها، بس هتاخد وقت في الشحن».

وتابع: «أعددنا دراسات لتصنيع السيارة الكهربائية، وعقدنا بروتوكول تعاون مع شركة صينية لتوريد 50 أتوبيسا تعمل بالكهرباء، وصل منها اثنان، وستصل 48 أتوبيسا خلال الفترة المقبلة».

وأشار «شيرين» إلى عقد بروتوكول تعاون آخر لتصنيع ألفي أتوبيس كهربائي، حيث ستصل نسبة المنتج المحلي إلى نحو 45%، موضحًا أن سبب تعاونهم مع الصين يرجع لتقدمها في صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت «شيرين» إلى التعاون مع شركة صينية لتصنيع سيارة ملاكي تعمل بالكهرباء، ولكن لم تتحدد الصورة النهائية للتفاوض بعد، وأن الأتوبيسات والسيارات الكهربائية ستصنع داخل مصنع 200 الحربي.