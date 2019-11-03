شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة فنية لدراسة تطوير ورفع كفاءة محطات سكة حديد إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية لدراسة تطوير محطة سكة حديد الرمادي بمركز إدفو شمال المحافظة، لتشغيلها على الوجه الأكمل، بما يتناسب مع متطلبات الأهالي.

وقال رئيس مركز ومدينة إدفو، عبدالرحمن عامر، السبت، إنه تم تشكيل اللجنة، برئاسة علاء الدين حسين آدم، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز إدفو، لدراسة تطوير ورفع كفاءة محطة قطار الرمادي، بناءً على طلب الأهالي.

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وضمت اللجنة مسؤولي السكة الحديد والوحدة المحلية لمركز إدفو، ووفد من القيادات الشعبية من الأهالي، وأعدت اللجنة تقريراً شاملاً يتضمن احتياجات المحطة، الذي سيتم رفعه لمسؤولى هيئة السكة الحديد بشكل عاجل لدراسة ما يمكن تنفيذه.

وأضاف أن اللجنة توجهت إلى محطة سكة حديد قرية الطوناب بدائرة المركز، لدراسة طلب الأهالي أيضا بإعادة تأهيل المحطة، وتوصيل خط مياه لها.

وأشار رئيس مدينة ومركز إدفو إلى أنه ستتم مخاطبة المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد لتغيير موعد قطار الركاب إدفو/أسوان الذي يتحرك من محطة إدفو في الخامسة والربع صباحا لموعد آخر يتناسب مع مواعيد الموظفين وطلاب المدارس والمواطنين الذين يتوجهون لقضاء مصالح أعمالهم بمدينة أسوان ومدن ومراكز المحافظة الأخرى.