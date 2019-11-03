شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة في قطاعي الصناعة والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تكليفات مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات مع المحافظات لمناقشة معوقات الصناعة والاستثمار داخل كل محافظة.

أضاف «شعراوي»، خلال كلمته بالجلسة الاولى في مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي» تحت عنوان «كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار»، السبت، أنه «تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء 3 مناطق صناعية في بعض المحافظات».

تابع: «تم فتح العديد من المصانع بمحافظتي بني سويف والمنيا، خاصة وأن القطاع الصناعي يعد مرتكزاً مهما لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد القومي. والوزارة أولت اهتماماً بقطاع الصناعة حيث نسقت مع الجهات المعنية ووفرت الاراضي المطلوبة لإقامة المناطق الصناعية بالمحافظات».

وأوضح أن الوزارة وفرت 140 الف فدان في المحافظات لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع المحافظات، فضلًا عن 18 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وأنها تمتلم أكثر من 78 مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات، مؤكداً أن الكثير من المصانع الكبرى فتحت مدارس خاصة بها لتدريب الأيدي العاملة.

وأشار الوزير إلى أن كل محافظة لديها وحدة خاصة بالاستثمار، لتسهيل استخراج التراخيص لجذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين بكل محافظة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الوزارات المعنية بالحكومة، مؤكدًا أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة لتسهيل إجراءات الترخيص للمصانع الكبرى.

وقال الوزير: «الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات المصرية، من خلال قروض برنامج (مشروعك) والذي وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية، كما يوجد قروض يقدمها صندوق التنميه المحلية بفائدة بسيطة لدعم المشروعات الصغيرة، كما تعمل على دعم جميع المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة».

Advertisements

وفيما يتعلق بمبادرة «شغلك جنب قريتك» والتي تهدف إلى تشغيل الشباب من مواطني القري في المجالات الصناعية والحرفية خاصة السيدات في ذات القري، قال الوزير: «تم توفير ٣٨٤ قطعة أرض بالقري تتراوح ما بين ١٢٠٠ إلى ٤٢٠٠ متر ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلي فرص عمل مستدامة لمواطني القري للحد من الهجرة الداخلية وتنمية القدرات الإبداعية للشباب مع تقديم الدعم الفني لهم محلياً واقليميا ودولياً لتوفير ٧٧ الف فرصة عمل مستدامة».

وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بعملية الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكاً بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية، مشيراً إلى أن الوزارة توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.

ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الدولية المانحة التي تتعاون مع الوزارة في مشروعات بالمحافظات بأهمية توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية وتدريبها بالاضافة إلى الدورات التي يتم تنظيمها بمركز سقارة التدريبي التابع للوزارة والتي وفر حوالي ١٢٤ دورة تدريبية العام الجاري بمختلف التخصصات بالمحليات.

وأوضح أن الوزارة وفرت منح ودورات تدريبية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بأوروبا وأسيا وبعض الدول العربية ومنها الكويت والهند والصين، لافتاً أنه تم توفير ١٢ دورة تدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات في الصين و٦ دورات أخرى بالهند.

وشدد «شعراوي» على أن الوزارة تقوم بتطبيق الشفافية والنزاهة الكاملة فيما يخص اختيار العاملين والكوادر المحلية الجديدة بالمحافظات والوزارة حيث يتم اختبارهم في الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالاضافة إلى مقابلات شخصية مع لجنة القيادات والتي تضم عدد من المحافظين السابقين والحاليين، كما تم توفير اخبارات لهم في الاكاديمية الوطنية للتدريب قبل الاختيار النهائي لتلك الكوادر المحلية في المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة سواء فيما يخص الكوادر في المحافظات أو الديوان العام للوزارة.

وكشف الوزير عن وجود مراكز للتأهيل والتدريب في المحافظات والتي تم اعادة تشغيلها لتوفير برامج التدريب للشباب على الصناعات الحرفية المختلفة التي تساعدهم على الحصول على فرص عمل، وقال إن صناعة النسيج ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في التكليفات المستمرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن، لافتاً إلى وجود اجتماعات مستمرة بين وزارتي قطاع الاعمال والزراعة والجهات المعنية فيما يخص زراعة القطن، وسيتم تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في تلك الصناعة المهمة وتطوير المحالج وشراء بعض المعدات الجديدة.

وأكد الوزير أن الدولة جادة لعودة ريادة مصر مرة أخرى في هذه الصناعة المهمة، مشيراً إلى ان العام المقبل ستبدأ هذه الصناعة العودة بقوة للريادة، موضحًا أن قانون المحليات قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بعد إعداده ومناقشته في إطار الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتوقع الوزير بأن يقوم مجلس النواب بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال إن الوزارة تقوم بجهود مستمرة لتجهيز المحافظات للعمل بالقانون بعد إقراره، كما تقوم بتوفير دورات تدريبية للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص قانون المحليات، مشيرًا إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية في المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات، مختتمًا بأنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٢٢٤ مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات وبنهاية ٣٠ يونيو المقبل سيتم زيادة هذا العدد.