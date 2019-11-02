شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: شراكة القطاع الخاص تُطمئن المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي مشروع الـ1.5 مليون فدان، إن اتجاه الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام «خطوة جيدة، حيث تسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في بناء الدولة جنبًا إلى جنب مع الحكومة».

وأضاف «زيدان» لقناة «الصحة والجمال»، السبت، أن «هذا الاتجاه خطوة لتضافر كل الجهود والرؤى من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير المصانع والمؤسسات، حيث إن الدولة لن تستطيع وحدها القيام بخدمات القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص».

وتابع: «مبدأ الشراكة والتعاون مهم جدا ويطمئن المستثمرين خارج مصر، وستنعكس على المستثمر الاجنبي والمصري وعلى السوق، ويجب الاستفادة من القطاع الخاص، خاصة عندما تتوافق الرؤى بين الدولة والقطاع الخاص ويسيران في طريق واحد، وهذا سيثري القطاعين العام والخاص».