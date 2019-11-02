شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة والناس» تبث الموسم الجديد لبرنامج «حكايات نهاد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ قناة «القاهرة والناس»، الأحد، بث أولى حلقات الموسم الجديد لبرنامج «حكايات نهاد» الذي تقدمه المحامية نهاد أبوالقمصان.
البرنامج يستهدف جمهور المرأة والرجل وفئات الشباب والمراهقين، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في العمل العام من خلال تقديم رسالة تنوير وتوعية، وأثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية على الأسرة والمجتمع.
يساعد البرنامج على إدارة العلاقات الإنسانية والعملية بين المرأة والرجل، وتقديم مشورات اجتماعية وقانونية حول الكثير من المشاكل التي يوجهها الرجل والمرأة والمجتمع من خلال حكايات تنقلها المحامية نهاد أبوالقمصان خلال سنوات عملها وخبرتها.
كما ترد نهاد أبوالقمصان بالرأي القانوني على رسائل وتساؤلات قانونية لمشكلات ومواقف تواجه المواطنين.
ومن داخل الأسر المصرية، يعرض البرنامج نماذج إيجابية للمرأة وشابات واجهن التحديات وأصبح لهن دور في العمل العام والسياسي.
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