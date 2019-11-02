شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة الأمير عمر طوسون تفوز باستفتاء «أنت من تقرر» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت ساعة ملكية تخص الأمير عمر طوسون باستفتاء «أنت من تقرر» والذى ينفذه متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية كتقليد شهري للعاملين وجمهور محبى الآثار في المحافظة، لإيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، وذلك للعرض مجاناً للجمهور طوال شهر نوفمبر الجارى.

والقطعة الفائزة في المسابقة هي ساعة جيب من الذهب بثلاثة ظروف، يتوسط الظرف من الخارج صورة صغيرة نصفية بملابس التشريفة للأمير عمر طوسون بالمينا الملونة يحيطها إطار من الرسوم الزخرفية على هيئة أوراق شجر محلاة بالمينا البيضاء والزرقاء.

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كان الموقع الرسمى للمتحف قد نشر استفتاء شهر أكتوبر الماضى صور 5 قطع لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر نوفمبر مجاناً.

وشملت القطع الأثرية ساعة جيب من الذهب بثلاث ظروف أحد الظروف يغطي مينا الساعة مثبت بداخله قطعة من الذهب مرسوم عليها من الخارج صورة من المينا الملونة للخديو إسماعيل بالملابس الملكية وهى من مقتنيات الملك السابق وساعة جيب من الذهب بثلاثة ظروف يتوسط الظرف من الخارج صورة صغيرة نصفية بملابس التشريفة للأمير عمر طوسون بالمينا الملونة يحيطها إطار من الرسوم الزخرفية على هيئة أوراق شجر محلاة بالمينا البيضاء والزرقاء وساعة جيب من الذهب بثلاثة ظروف يتوسطها من الخارج بالمينا الملونة صورة نصفية للخديو إسماعيل وحول الصورة إطار مستدير مركب به أحجار من الماس وهى من مقتنيات الملك السابق.

كما شملت القطع المعروضة ساعة جيب من الذهب بثلاثة ظروف عليها صورة بيضاوية الشكل بالمينا الملونة للخديو إسماعيل بالملابس المدنية وعلى جانبي الصورة رسوم بطريق الحفر على هيئة أوراق شجر مغطاة بالمينا الحمراء والظرف الثاني من الخارج محفور عليه رسم تاج بهلال وثلاث نجوم محلى بالمينا الحمراء وأسفله «إنسيال» من مقتنيات محمد على توفيق وساعة جيب من الذهب بثلاثة ظروف أحد الظروف عليها صورة بالمينا الملونة للخديو توفيق، يحدها من الخارج إطار بالمينا الطرابيشي ويحيط بالساعة من الخارج حليات بارزة من الذهب على هيئة أوراق شجر.