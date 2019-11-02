شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: أسعار الطاقة للمصانع ستتراجع بفضل اكتشافات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن مصر أصبحت مصدرًا للغاز بعدما كانت مستوردا له حتى العام الماضي، معتبرًا أن ترسيم الحدود الذي صاحبه الكثير من اللغط أدى إلى اكتشاف حقل ظهر وحقلين آخرين لأن شركات البترول العالمية لم تكن تنقب في مياهنا الإقليمية قبل الترسيم.

أضاف «عز»، خلال لقاءه مع برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، السبت، أن إنتاج مصر من الغاز به فائض يمكن تصديره، وبالتالي فإن إلغاء تكلفة الاستيراد والنقل يجعل لدينا القدرة على تخفيض سعر الطاقة لا سيما للصناعات المهمة المرتبطة بالأمن القومي أو الصناعات الخاصة بالتنمية أو الصناعات التصديرية.

تابع: «هناك صناعات ملحة لا بد من دعمها كصناعة مواد البناء نظرًا لحجم الإنشاءات في المدن الجديدة ومشروع محور قناة السويس، وكذلك سيتم دعم صناعة الأسمدة من أجل مشروع 1.5 مليون فدان»، مشيرًا إلى أن «مصر في الأعوام الخمسة الماضية أخذت قرارات لم نكن نفهم تبعاتها مثل ترسيم الحدود واليوم نجني ثمارها».