شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: العمر مجرد رقم.. والله ينظر إلى الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «الهمّة لا تتقيد بزمن ولا فراغ، والهمّة هي همّة القلب».

أضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «DMC»، السبت: «هناك بعض المشايخ شُعلة نشاط، يقضي وقته في توجيه وإرشاد الناس وإعطاء الدروس الدينية، وتطوير خطب الجمعة، بينما تجد آخر في غاية الكسل».

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أوضح أن «هناك عددًا من الأئمة لا يضيعون أوقاتهم، ولو أن واحدًا منا قاس عدد مؤلفات الإمام أسيوطي بعدد سنوات حياته، نقول مستحيل إن حياته تكفي لإنجاز مثل هذه المؤلفات العظيمة».

تابع: «الناس تظن أن عُمر الأربعين هو نهاية العمر والصحة والهمم العالية»، مؤكدا أنهم يفهمون فهما خاطئا، واستشهد بقوله تعالى في سورة الأحقاف: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

واستكمل: «عمر الأربعين هو بداية الحياة، والأعمار في الحياة مجرد أرقام»، متابعًا: «الله ينظر إلى الأعمال».