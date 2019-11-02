شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية: تراجع الهجرة غير الشرعية إلى 0% منذ سبتمبر 2016 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن الدولة المصرية تحركت ضد الهجرة غير الشرعية للحفاظ على أرواح المهاجرين، وجرى تشريع قانون قوي لوأد الهجرة.
أضاف قائد القوات البحرية في برنامج «درع الوطن» على شاشة «TeN»، السبت، أن تقارير الأمم المتحدة بخصوص الهجرة غير الشرعية أظهرت تراجعها في مصر لـ0% اعتبارا من سبتمبر 2016.
وأوضح أن «حدود مصر الاقتصادية تمددت في البحر المتوسط والأحمر حتى بات لزاما على القوات البحرية تأمين مصادر الثروة وروافدها والحفاظ عليها»، مؤكدًا أن القوة البحرية ساهرة على أمن وسلامة الشعب المصري وأمن وسلامة مصر ومقدراتها الاقتصادية.
وأشار قائد القوات البحرية إلى أن الانتاج المحلي «استراتيجية انتهجتها القوات البحرية، وانعكست بإنتاج الفرقاطات محليا، وهي إحدى الوحدات متعددة المهام.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات البحرية: تراجع الهجرة غير الشرعية إلى 0% منذ سبتمبر 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.