شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية: تراجع الهجرة غير الشرعية إلى 0% منذ سبتمبر 2016 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن الدولة المصرية تحركت ضد الهجرة غير الشرعية للحفاظ على أرواح المهاجرين، وجرى تشريع قانون قوي لوأد الهجرة.

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أضاف قائد القوات البحرية في برنامج «درع الوطن» على شاشة «TeN»، السبت، أن تقارير الأمم المتحدة بخصوص الهجرة غير الشرعية أظهرت تراجعها في مصر لـ0% اعتبارا من سبتمبر 2016.

وأوضح أن «حدود مصر الاقتصادية تمددت في البحر المتوسط والأحمر حتى بات لزاما على القوات البحرية تأمين مصادر الثروة وروافدها والحفاظ عليها»، مؤكدًا أن القوة البحرية ساهرة على أمن وسلامة الشعب المصري وأمن وسلامة مصر ومقدراتها الاقتصادية.

وأشار قائد القوات البحرية إلى أن الانتاج المحلي «استراتيجية انتهجتها القوات البحرية، وانعكست بإنتاج الفرقاطات محليا، وهي إحدى الوحدات متعددة المهام.