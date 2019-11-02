شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يشيد بدعوة السيسي لطرح شركات الجيش في البورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة.

أضاف «الشواربي» لقناة «الصحة والجمال»، السبت، أن تصريح السيسي موجه للمصريين، وهناك تخوف من الشراكة أو شراء أسهم في شركات القطاع الخاص.

تابع: «الرئيس قال: الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات».