شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد قرية «الورق».. ومهلة أسبوع لتلافي الملاحظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، قرية الورق «كفر يوسف، أصف» في مركز ومدينة سيدي سالم.

وتبين من المرور على القرية وجود ميول شديد ببعض الأعمدة، وتدلي بأسلاك الكهرباء خاصة بجوار مدرسة أصف الاعدادية المشتركة، وجود ترعة ببداية القرية مليئة بورد النيل، معظم شوارع القرية غير مرصوفة، بعض كشافات الإنارة بالقرية تحتاج لرفع كفاءة، وجود مصرف موازي للطريق المؤدي لمدرسة كفر يوسف الابتدائية ملئ بالقمامة، وصادر عنه رائحة كريهة.

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وبالمرور على مدرسة كفر يوسف الابتدائية، تبين وجود بوص وهيش بالفناء، وجود حرق قمامة بجوار السور من الداخل، وجود انسداد ببعض احواض المياه بالحمامات، وجود كسر بزجاج بعض الفصول، لم يتم تركيب طفايات الحريق بالأماكن المخصصة لذلك، تلاحظ انقطاع التيار الكهربائي وقت المرور عن المدرسة، مستوي النظافة بالمدرسة متوسط، وجود بعض التنسيمات ببعض الجدران، بعض أعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة بالمدرسة، لا يوجد عامل امن بالمدرسة على البوابة، ويتم التأمين عن طريق الاداريين بالمدرسة.

وبالمرور على مدرسة أصف الاعدادية المشتركة تبين، أن بعض كشافات الانارة لا يوجد بها لمبات انارة، طفايات الحريق لم يتم تركيبها، المدرسة تحتاج لصيانة لبعض اعمال الكهرباء وبعض اللوحات، يوجد رسومات عديدة على جدران المدرسة والطرقات، بعض لوحات الاعلانات بالمدرسة لا يوجد عليها زجاج، سور المدرسة من الناحية الشرقية قصير ويحتاج لتعلية.

وبالمرور على مدرسة أصف الابتدائية تبين، وجود زجاج ببعض الفصول مكسور، مستوي النظافة بالمدرسة متوسط، بعض طفايات الحريق لم يتم وضعها في الأماكن المخصصة لذلك، يوجد لوحات كهرباء مكشوفة بالمدرسة، تلاحظ انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة وقت المرور، وجاء ذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وأمهل محافظ كفرالشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أسبوعًا لتلافي الملاحظات.