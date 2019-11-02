شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مكافحة العدوى يحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية (التوصيات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الـ27 لمكافحة العدوى ضرورة مواجهة خطر الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية الناتجة عن إساءة استخدام المضادات الحيوية والتي أصبحت تمثل كابوس الملايين على مستوى العالم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمكافحة العدوى الذي تنظمه الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد»، الجمعة، تحت عنوان «التزاماً بالدليل.. تطبيقاً للمعايير.. وصولاً لمنع العدوى»، تحت رعاية اتحاد الأطباء العرب، وبمشاركة أكثر من 250 طبيب من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال مكافحة العدوى والوبائيات وممثلين عن عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية أبرزها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والشبكة الأفريقية لمكافحة العدوى والرابطة المصرية لسلامة المرضى.

وقال الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، رئيس المؤتمر، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في تصريح صحفي، السبت، إن المؤتمر السنوي هذا العام يسعى للتركيز على مشكلة أصبحت تؤرق العالم الآن وهى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وكيفية مواجهة هذا الخطر في ظل الثقافة السائدة حول استخدام الدواء بدون استشارة طبية وضرورة ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

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وأضاف أن المؤتمر ناقش أهمية الوعى الصحى للعاملين في الحقل الصحى والمجتمع على حد سواء للحد من هذه الأزمة فضلا عن أهمية دور القيادة في مكافحة العدوى خاصة داخل المؤسسات الصحية، وتبنى ثقافة السلامة والوقاية.

بدوره، أكد الدكتور عمر عبدالعزيز، ممثل منظمة الصحة العالمية، أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر هذا العام، وقال «المؤتمر هام جدا؛ لمعرفة كيفية مواجهة خطر الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والتي أصبحت تمثل كابوس للملايين على مستوى العالم، كما يعتبر المؤتمر منصة علمية أيضا للكوادر الشابة لمعرفة المستجدات في مجال مكافحة العدوى، وفرصة لتبادل الخبرات والتدريب».

ونبه «عبدالعزيز» إلى أن مكتب منظمة الصحة العالمية يتواصل مع الجمعية المصرية لمكافحة العدوى وجميع الشركاء المعنيين لوضع خطة قابلة للتحقيق على أرض الواقع، والعمل سويا لنقل التوصيات لخطوات عملية ملموسة، ويعتبر هذا اللقاء فرصة كبيرة للتعاون المشترك مع مكتب الصحة العالمية بالقاهرة في محاور عديدة أبرزها البحث العلمي، وحوكمة استخدام المضادات الحيوية، ونظم مكافحة العدوى والتدريب والتواصل.

فيما قالت الأستاذة الدكتورة مها فتحي، مقرر المؤتمر، إن من أبرز التوصيات التي أصدرها المؤتمر نشر الوعي المجتمعي تجاه حقوق مريض فيروس العوز المناعي المكتسب (الايدز) واعتباره مسؤولية تضامنية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأخذت الجمعية المصرية لمكافحة العدوي المبادرة بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد» بالدعوة لاقامة يوم علمي توعوي والمزمع عقده في آخر شهر فبراير لرفع الوعي المجتمعي بشكل عام، وتوعية العاملين في الحقل الصحي والتأكيد على حق مقدمي الخدمة الصحية بتوفير وتسهيل اجراءات تلقي المتابعة المطلوبة وتلقي الجرعات الوقائية اذا حدث تعرض، وكذلك توفير التحاليل السريعة لتسهيل اختبار مصدر التعرض واتاحة جرعة وقائية أولية في المستشفيات لسرعة البدء في الجرعات الدوائية الوقائية.