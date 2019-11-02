مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقى أحد العناصر الإجرامية الخطرة مصرعه، مساء اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان، بحوزته ترسانة أسلحة، وكميات من المواد المخدرة.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، حسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 41 قضية (سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة)، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جنائية وجنح، يتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العناصر الإجرامية بمكان اختباءهم، في مأمورية بالاشتراك مع مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم، عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 8 قضايا (ضرب – تبديد – خيانة أمانة)، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور، وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وضبطت قوات الأمن، بندقية آلية، 6 خزينة لذات العيار، بندقية FN ، 6 خزينة لذات العيار، قنبلة يدوية، بندقيتين خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، 80 كيلو لمخدر البانجو، 4 كيلو لمخدر الحشيش، ألف و600 كيلو من مخدر الأفيون، 280 قرص ترامادول، سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تمشيط المنطقة، وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.