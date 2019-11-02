بتهمة الإتجار في الهيروين.. المشدد 6 سنوات لسيدتين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم السبت، حضوريًا بمعاقبة سيدتين متهمتين بالإتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور شريف المراكبي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 7610 لسنة 2019 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1641 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال المتهمتين "م.م"، ربة منزل، و"ق.ي"، بائعة أسماك، لأنهما بتاريخ 21 / 8 / 2019، أحرزتا جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.