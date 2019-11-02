نشرة الحوادث المسائية.. إحالة رئيس قطار طنطا للمحاكمة ومقتل سيدة وشقيقها في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الحبس 3 سنوات لسمية الخشاب في قضية شيكات بدون رصيد

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمود هلال، الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

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رفض دعوى عدم دستورية قانون "سوق رأس المال"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في الدعوى رقم 156 لسنة 34 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

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النائب العام يأمر بإحالة "رئيس قطار طنطا" للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.

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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث النهضة" لـ 6 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 نوفمبر الجاري للمرافعة.

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تأجيل نظر طلب التحفظ على أموال حسن نافعة للأول من ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة الأول من ديسمبر المقبل.

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موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع موظف متهم بقتل طليقته وشقيقها إثر مشاجرة بينهما في المرج.

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القومي لحقوق الإنسان في زيارة لنزلاء سجن بورسعيد العمومي

استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة نزلاء سجن بورسعيد العمومي.

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مأمورية من الأحوال المدنية في حي الأسمرات

أوفد قطاع مصلحة الأحوال المدنية مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين من أهالي حي الأسمرات بالمقطم، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

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